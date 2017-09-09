Юрген Клопп: "Обида на Коутинью? Он же не в "Эвертон" хотел перейти, а в "Барселону"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что на полузащитника Филиппе Коутинью не надо держать обиды. Бразилец хотел перейти в "Барселону" во время летнего трансферного окна, но трансфер так и не состоялся. Футболист пропустит ближайший матч "красных" в чемпионате Англии против "Манчестер Сити".

- Может ли кто-то затаить обиду на Коутинью? Игроки на протяжении нескольких лет являются его друзьями, - цитирует Mirror Клоппа. - Если тобой интересуется "Барселона", тебе никто не скажет: "Ты что, сошел с ума? Зачем ты хочешь туда перейти?" Так или иначе, любой понимает это и думает: "Это "Барселона", он же не хочет уходить в "Эвертон"". Это была бы другая ситуация. Да, это хороший клуб, но ситуация не такая же.