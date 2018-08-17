Юрген Клопп - о травме де Брейне: "Если кто-то думает, что ситуация с де Брейне выровняет уровень команд, то он - задница!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не станет радоваться ослаблению "Манчестер Сити" из-за травмы полузащитника Кевина де Брейне. По его мнению, состав "горожан" по-прежнему силен.

- Если кто-то думает, что травма де Брейне выровняет уровень команд АПЛ, то он задница. Я не стану так говорить, - приводит Sky Sport слова Клоппа. - Я не собираюсь этого делать. Прежде всего, желаю ему всего наилучшего. Мне нравится этот игрок, я хотел его приобрести, когда был тренером "Боруссии", он тогда играл в "Челси", но Жозе не позволил. Никому не нужно беспокоиться о "Манчестер Сити", о качестве состава команды, у них еще много кто есть. Мы не смотрим на другие команды, мы пытаемся сделать как можно из нашей ситуации и надеемся, что все получится.

Ранее стало известно, что у де Брейне диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки коленного сустава. Операция не потребуется, но восстановление займет около трех месяцев.

В прошлом сезоне де Брейне провел 52 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 21 результативную передачу.