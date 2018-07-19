Юрген Клопп - о трансферной политике "Ливерпуля": "Это первый год, когда мы не продаем ключевого игрока"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что доволен трансферной политикой мерсисайдского клуба в летнее межсезонье.

- Возможно, это первый год, когда мы не продаем ключевого игрока, - цитирует немецкого специалиста Sky Sports. - У нас всегда было много трансферных изменений, но в обоих направлениях. Теперь же мы будем строить команду, оставаясь все вместе. Если мы что-то и выиграем, то сделаем это, имея в распоряжении 25 игроков.

Этим летом "Ливерпуль" приобрел полузащитников Фабинью, Наби Кейта и Джердана Шачири. Сообщается, что "красные" близки к покупке голкипера "Ромы" Алиссона.