Юрген Клопп - о поражении "Тоттенхэму": "Вся игра была нашей ошибкой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Тоттенхэма" (1:4) в матче 9-го тура чемпионата Англии отметил, что его команда сделала встречу слишком легкой для соперника. Он также добавил, что у игроков "Ливерпуля" было больше желания победить.

– Вся игра была нашей ошибкой – "Тоттенхэм" был хорош, но мы сделали матч слишком легким для соперника, – цитирует BBC Клоппа. – Первый гол мы пропустили после аута. Это была плохая, плохая, плохая защита. Второй пропущенный гол – контратака, когда Ловрен опоздал на мяч. У нас были шансы после гола Салаха, но тут не о чем говорить. Третий гол – обычная ситуация. Мы совершили фол и допустили ошибку. Четвертый гол – два подбора за "Тоттенхэмом".

У них было больше желания, чем у нас. Мы приехали сюда, чтобы добиться результата, но не смогли это сделать.

Игра Ловрена против Кейна в ситуации с голом? Если бы я был на поле, он бы не получил мяч.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"