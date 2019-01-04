Юрген Клопп – о поражении от "Манчестер Сити": "Это наш самый тяжелый матч в сезоне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Манчестер Сити" (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии отметил интенсивность игры и заявил, что встреча стала самой сложной для его команды в текущем сезоне.

– Встреча получилась интенсивной и очень сложной для обеих команд, – цитирует BBC Клоппа. – "Сити" попал в штангу, мяч не попал в ворота. У нас мяч не смог пересечь линию. Это была непростая игра, но все нормально. У "Ливерпуля" были шансы. Обе команды сражались как сумасшедшие, чтобы остаться в игре. Мне понравился футбол, который показывал "Ливерпуль", да и обе команде могли играть лучше. Это был тактический футбол. Мы проиграли, что не очень хорошо. Это наш самый тяжелый матч в сезоне.

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