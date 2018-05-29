Юрген Клопп - о Фабинью: "Ливерпуль" подписал фантастического игрока"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад приобретению у "Монако" полузащитника Фабинью. 24-летний бразилец в понедельник поставил подпись под долгосрочным контрактом с "красными".

– Мы подписали фантастического игрока, – цитирует пресс-служба клуба Клоппа. – Его репутация в раздевалке и его отношение к тренировкам впечатляют. У него есть умение играть на самом высоком уровне на нескольких позициях. Он может играть "6", "8" и "2". Это здорово. Он тактически очень силен. Думаю, что он сделает лучше нашу команду. Также мне нравится, что он еще молод, но уже очень опытен.