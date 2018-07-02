Юрген Клопп: "Новый контракт Салаха говорит о многом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что продление контракта с полузащитником Мохамедом Салахом на улучшенных условиях, говорит о его важности для клуба.



По данным британской прессы, новое соглашение мерсисайдцев с 26-летним игроком рассчитано до 2023 года, а его зарплата выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым игроков "Ливерпуля".

- Я думаю, что это можно назвать наградой для человека, который выступал за нас и внес большой вклад в развитие команды и клуба в прошлом сезоне, - сказал Клопп. - Это также ярко демонстрирует две вещи: его веру в Ливерпуль и нашу веру в него.

Мы хотим, чтобы игроки мирового уровня могли видеть, что "Энфилд" - это их дом, где они могут реализовать свои профессиональные амбиции, и мы вместе работаем над этим. Когда Салах делает это и говорит, что это место его дом, то это звучит довольно громко, я полагаю. Наша приверженность к нему говорит о том, что мы видим его ценность и хотим, чтобы он становился лучше в нашей среде.

Главное, что нужно знать и помнить о Мо, - это то, что он никогда не ставит себя выше команды или кого-то в этой команде. Он ценит своих товарищей, и этот клуб помог ему достичь индивидуального успеха в прошлом сезоне. Мы хотим быть более успешными и достигать больших целей вместе, как громко поют болельщики: "Мы никогда не остановимся". Это относится к каждому игроку и к команде в целом.