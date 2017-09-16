Юрген Клопп: "Никто из игроков не приходит ко мне и не говорит: "Босс, ты идиот"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Симона Миньоле основным вратарем команды. Однако в матче Лиги чемпионов против "Севильи" (2:2) место в воротах занял Лорис Кариус.

- Миньоле вернется в ворота, - цитирует Liverpool Echo Клоппа. - Я главный тренер, и я решаю такие вещи. Будет неправильно, если я начну спрашивать у него: "Что ты думаешь насчет того, что я хочу поставить Лориса в ворота в следующей игре?"

Нам нужны сильные вратари, мы не можем каждый год искать нового второго или третьего номера. У нас есть молодые голкиперы, которые готовы играть, поэтому мы должны использовать эту ситуацию на благо клуба. Никто из них не приходит ко мне и не говорит: "Босс, ты идиот".

Миньоле – номер один в "Ливерпуле". К концу сезона он проведет 85-87 процентов матчей. Кариус отлично сыграл в матче с "Севильей", но болельщикам еще предстоит привыкнуть к манере его игры.