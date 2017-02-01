04:10 1 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Ничья с "Челси" – положительный результат"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 23-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1) подчеркнул, что ничейный результат устраивает его команду. Он отметил правильный настрой своих подопечных.

– Перед матчем я сказал, что нужно беречь нервы, – приводит BBC слова Клоппа. – Когда мы проигрываем, не все плохо. У моей команды правильный настрой и мы стараемся показать все, на что способны. Посмотрим, где мы в итоге финишируем. Сегодняшний результат для нас положительный, но нужно бороться дальше.

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