Юрген Клопп: "Нет суммы, за которую бы "Ливерпуль" согласился расстаться с Коутинью"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз подчеркнул, что мерсисайдцы не намерены расстаться с полузащитником Филиппе Коутинью. По его словам, нет такой суммы, которая бы заставила "красных" изменить свое мнение.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с 25-летним бразильцем заинтересована "Барселона".

- "Барселона" по-прежнему хочет подписать Коутинью. Они думают о том, что у них есть шанс, потому что сам футболист хочет уйти, но этого мало, - приводит Sky Sports слова Клоппа. - Мы не нуждаемся в продаже игроков. Неважно, кто и сколько собирается заплатить. Не существует суммы, за которую мы согласимся отпустить Коутинью. Мы хотим построить сильную команду.