Юрген Клопп: "Нельзя защищаться так, как это делал "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Вест Бромвича" в 1/16 финала Кубка Англии (2:3) посетовал на игру в защите. Также он отметил, что соперник заслужил выход в следующую стадию.

- Очевидно, что "Ливерпуль" допустил ошибки, мы пропустили очень простой второй гол и плохо защищались, - цитирует BBC Клоппа. - Так играть в защите нельзя. Также мы не реализовали пенальти, а затем их третий гол не должен был быть засчитан из-за офсайда. Что мы можем с этим сделать? Мы должны были показать другой футбол во втором тайме. Наверное, мы забили второй гол слишком поздно. В конце концов, "Вест Бромвич" заслужил выход в 1/8 финала, потому что забил три мяча, а мы - только два.