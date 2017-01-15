Юрген Клопп: "Не удивлюсь, если "Манчестер Юнайтед" решит играть от обороны"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 21-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что его подопечные готовы к любому развитию событий. Специалист не будет удивлен, если "Красные дьяволы" сделают ставку на оборонительные действия.

– Знаю о важности этого противостояния, это большой матч, – приводит BBC слова Клоппа – Мерсисайдцы осознают ответственность. В прошлой встрече мы старались доминировать, а "Манчестер Юнайтед" сосредоточился на обороне. Если будет необходимо, то покажем такую же игру, если нет – сыграем иначе. "Ливерпуль" готов ко всему.

Не уверен, что им удастся продемонстрировать такую же концентрацию. Может быть, они выберут другой план. Моуринью всегда готов бороться. И я не удивлюсь, если он решит играть от обороны.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"