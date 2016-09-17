Юрген Клопп: "Не скажу, что "Челси" создал много опасных моментов, но и "Ливерпуль" не может этим похвастаться"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы в матче 5-го тура чемпионата Англии над "Челси" (2:1) высоко оценил класс соперника. Специалист поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– "Ливерпуль" действовал активно с самого начала матча, – приводит Sky Sports слова Клоппа. – Я был удовлетворен игрой в первом тайме, мы его выиграли. Но необходимо выполнять план на игру. В этом сезоне "Челси" часто забивает в концовке матча. Не могу сказать, что соперник создал много опасных моментов у наших ворот. "Ливерпуль" тоже не может этим похвастаться, но это нормально, когда играешь против сильного соперника. Во втором тайме было сложнее, но мы смогли собраться.