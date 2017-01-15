Юрген Клопп: "Не могу сказать, что рад на 100 процентов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьей в гостевом матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1) отметил, что команда показала хороший футбол. По словам специалиста, он доволен игрой, но не результатом.

– Перед началом матча многие думали, что мы проиграем, потому что "Манчестер Юнайтед" набрал очень приличный ход, – приводит BBC слова Клоппа. – Учитывая наши проблемы, я рад, что команда сумела показать хороший футбол. Необходимо было действовать без оглядки, нам удалась смелая игра, мы смогли создать себе свободное пространство и забили гол.

В концовке встречи "соперник" начал забрасывать мяч на Ибрагимовича и Феллаини, играть с такой интенсивностью все 90 минут крайне тяжело. Я надеялся, что нам немного повезет, но увы, этого не случилось.



В целом, все нормально. Завтра я буду доволен результатом, а пока доволен только игрой. Мы могли победить, вот почему я не могу сказать, что рад на все 100 процентов.