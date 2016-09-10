Юрген Клопп: "Не думаю о том, чего может достичь "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Лестером" (4:1) в матче 4-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что его команда способна на многое. При этом немецкий специалист отметил, что лишний раз не задумывается о том, чего в итоге по итогам сезона может достичь команда.

– Это был тяжелый матч против сильного соперника, – приводит BBC слова Клоппа. – Наша команда способна на многое. Мы играли быстро, один раз пропустили и после этого показали, что можем продолжать бороться и не выпадать из игры.

Не думаю о том, чего мы можем достичь. В чемпионате Англии нужно быть действительно сильной командой. По календарю у нас было четыре гостевых матча на старте сезона, нужно наслаждаться этим. Сегодня я видел несколько волшебных вещей!