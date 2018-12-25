Юрген Клопп: "Не думаю о продлении контракта с "Ливерпулем" - я пока ничего не выиграл"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не думает о продлении контракта с мерсисайдским клубом. Действующее соглашение 51-летнего специалиста с "красными" рассчитано до 2022 года.

- Не хочу забегать вперед, - сказал Клопп в интервью Sky Sports. - На данный момент все хорошо, но я пока ничего не выиграл. Не нужно думать о 2022 году - впереди еще много времени. Если мы что-то выиграем, то летом люди будут говорить, что мне пора уходить. Если же не выиграем, то такие разговоры также будут иметь место.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков после 18 туров.

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