Юрген Клопп: "Не думаю, что "Ливерпулю" нужно больше защитников"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что не ищет нового центрального защитника. По его словам, имеющихся ресурсов в центре обороны достаточно.

– Назовите мне пятерку игроков, которые сделают нас сильнее. Пятерку. И получите за это приз. Тяжело это сделать, – цитирует Sky Sports Клоппа. – У нас есть четыре центральных защитника. Я не думаю, что нужно больше. Мы не можем покупать только ради покупок. Я доволен тем, что у меня есть. И мы продолжаем работать над разными аспектами. Я здесь для работы с командой, а не для размышлений о том, кого бы еще купить.