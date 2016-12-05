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Юрген Клопп: "Не беспокоюсь о критике в адрес Кариуса"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не переживает из-за критики в адрес вратаря Лориса Кариуса после матча с "Борнмутом" (3:4). Ранее бывший защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер выразил сомнение в том, что 23-летний немец достоин быть основным голкипером "красных".

- В этом нет проблем, я не беспокоюсь по этому поводу, - приводит The Telegraph слова Клоппа. - Ошибки всегда порождают критику. Уверен, что и Каррагера критиковали по ходу его карьеры. Ситуация с последним голом была сложной, поэтому она не характеризует Кариуса как вратаря.

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