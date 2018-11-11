Юрген Клопп: "Нам пришлось потрудиться, мы выиграли, все хорошо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы в матче 12-го тура чемпионата Англии над "Фулхэмом" отметил, что команды провели хорошую игру. Он заявил, что очень доволен результатом.

- Помимо забитых мячей, это была действительно хорошая игра, - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. - "Фулхэм" способен вызвать проблемы. Так что, это было немного сложно,, но парни действительно хорошо играли с самого начала. Мы создавали моменты, проходили соперника, ускорялись в нужные моменты. Так что я полностью счастлив. Нам пришлось потрудиться, мы выиграли, все хорошо.

"Ливерпуль" набрал 30 очков и занимает 2-е в турнирной таблице. "Фулхэм" с 5 баллами располагается на последней строчке.

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