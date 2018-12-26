Юрген Клопп: "На нас нет дополнительного давления из-за четырех очков разрыва"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не испытывает никакого давления из-за лидерства в турнирной таблице АПЛ. Он добавил, что не думает о том, что может случиться в мае.

– На нас нет дополнительного давления из-за четырех очков разрыва, – приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. – Нет никакого давления, я не вижу давления. Да, конечно, что-то такое есть, потому что мы хотим обыграть "Ньюкасл", а это достаточно сложно. Но если бы я слушал интервью перед матчем, и услышал, как кто-то говорит с игроками о том, что будет в мае - я бы взял микрофон и бросил его куда-нибудь! Только потому, что это несправедливо. Мы должны играть в футбол и не думать о том, что будет летом.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков после 18 туров.

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