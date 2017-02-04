Юрген Клопп: "Мыслей много, но озвучить их не могу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство игрой чемпионата Англии с "Халл Сити" (0:2). Он подчеркнул, что ему нужно обдумать ситуацию в команде.

– Очевидно, что мы были не так хороши, – цитирует ВВС Клоппа. – Мы слишком легко пропустили два мяча. В первом тайме играли плохо. И мне общая производительность не нравится. Так играть нет смысла. Если бы мы играли так, как во второй половине, то никто бы с нами не справился. Нужно просыпаться. У меня сейчас много мыслей, но я не могу их озвучить. Нужно подумать о случившемся.

Мы много владели мячом, но какой в этом смысл? Владение мячом хорошо, когда вы что-то создаете. Нужно критически себя оценить, найти ответы. Я не хочу искать оправдания. Необходимо создавать моменты и забивать голы. Трудно говорить о чем-то разумном после такого матча.