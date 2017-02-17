Юрген Клопп: "Мы не так умны, как "Челси", который убивает игру при счете 2:0"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команде не хватает хладнокровия. Он отметил разницу между "Ливерпулем" и лидирующим в премьер-лиге "Челси".

– "Челси" удалось пройти тяжелый отрезок в декабре и январе без проблем, – цитирует ВВС Клоппа. – Но у "Челси" были все игроки доступны. Я говорил с Конте примерно полчаса. Он тоже упомянул фактор календаря, но признал, что всегда может рассчитывать на одних и тех же людей. В этом и есть разница. Мы не привыкли быть топ-командой. Нам нужно этому научиться. Мы не так умны, как "Челси", который при счете 2:0 убивает игру.