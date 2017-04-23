Юрген Клопп: "Мы не смогли сделать главное - забить"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Кристал Пэлас" (1:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии заявил, что его подопечные провели хороший второй тайм, однако не выполнили главную задачу и не забили сопернику. "Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице, "Пэлас" поднялся на 12-ю строчку.

– Мы доминировали на протяжении всей игры, – цитирует BBC Клоппа. – Во втором тайме у нас был очень хороший период, когда все получалось. Было все, кроме голов. Мы сделали много всего по ходу встречи, но не смогли сделать главное – забить.