Юрген Клопп: "Мы не думаем, кто может покинуть "Ливерпуль" летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал рассказывать о том, кто покинет команду летом после завершения чемпионата. Он добавил, что у Даниэля Старриджа вышел непростой сезон и рано говорить о расставании с ним.

– У Стариджа сезон вышел непростым, но он сейчас восстановился и еще есть шесть туров, чтобы проявить себя, – приводит портал Goal.com слова Клоппа. – В данный момент я сосредоточен на текущем первенстве и совсем не думаю о том, как будет выглядеть наша команда в следующем сезоне. Да, мы прикидываем, кто бы мог усилить нашу команду, но кто может покинуть – мы не думаем.