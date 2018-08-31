Юрген Клопп: "Мы должны быть на высоте, вот и все"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не зациклен на том, чтобы завоевать 12 очков в первых четырех матчах сезона. По его мнению, гораздо важнее просто заработать три очка в предстоящей игре. "Красные" ни разу за всю историю АПЛ не выигрывали первые четыре встречи лиги.

- Конечно, было бы фантастически иметь 12 очков перед международным перерывом, но мы не идем за 12-ю, мы идем за тремя, и это достаточно сложно на самом деле, - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. - "Лестер" выглядел очень хорошо в первых трех играх. Но, как я уже сказал, мы находимся в хорошей форме и действительно постараемся сделать все, чтобы получить результат, которого мы заслуживаем. Если мы будем играть хорошо, может быть, мы сможем заслужить победу. Если мы будем играть не так хорошо, то это будет трудно. Мы должны быть на высоте, вот и все.

В 4-м туре английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Лестером". Матч состоится в субботу и начнется в 14:30 по московскому времени.