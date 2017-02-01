Юрген Клопп: "Мы бы никогда не стали друзьями с Диегу Костой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что форвард "Челси" Диегу Коста один из ключевых игроков своей команды, однако признался, что человеческие качества у испанца не самые лучшие. В текущем сезоне 28-летний форвард забил 15 мячей в 21-й встрече премьер-лиги.

– Если бы я играл против Косты, то мы никогда не стали бы друзьями, – цитирует Sky Sports Клоппа. – Это так. Но когда такой игрок есть в вашей команде – это очень хорошо. Он воин. Конте показывает выдающийся результат с "Челси" в этом сезоне, но что бы делала команда без Косты? Он не самый хороший парень на поле, но это не самое главное.