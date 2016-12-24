Юрген Клопп: "Мотивируемым деньгами игрокам не хватает характера"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что деньги не должны быть мотивирующим фактором в футболе. Также он отметил, что его команда является одной из лучших в мире.

- Считаю, что если кому-то нужны деньги для мотивации, то в один прекрасный момент, когда команде действительно понадобится характер, его не найдется, - цитирует Goal Клоппа. - Игроки должны знать, что они могут заработать серьезные деньги в "Ливерпуле", но мы не будем сводить их с ума ими. Они должны понимать особый характер "Ливерпуля". Тем не менее, никто не должен покидать клуб из-за денег. Если получаешь предложение от одного из нескольких клубов в мире, которые играют лучше нас, тогда нужно уходить. Но во всех остальных случаях "Ливерпуль" должен быть самым лучшим местом для развития карьеры.