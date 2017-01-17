Юрген Клопп: "Мне трудно принять решение ФИФА по Матипу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил несогласие с ФИФА, по решению которой был отстранен защитник команды Жоэль Матип. Футболист был вызван в сборную Камеруна на стартовавший Кубок Африки, но он отказался участвовать в соревновании, сообщив о завершении международной карьеры. Камерунцы обратились в ФИФА с просьбой повлиять на решение Матипа, после чего игроку было запрещено выходить на поле в ближайших матчах за клуба.

– С этим решением сложно согласиться, – цитирует Sky Sports Клоппа. – Матип не играл за сборную Камеруна 15 месяцев из-за конфликта с местной федерацией футбола. Будучи игроком "Ливерпуля" он ни разу не вызывался в сборную. Сейчас же он не может играть как за нас, так и за национальную команду. Понятно, что мы все расстроены. ФИФА будет рассматривать дело Жоэля 7-10 дней, как минимум в этот период мы не сможет заявлять Матипа на матчи.