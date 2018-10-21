Юрген Клопп: "Мне нравится побеждать в более захватывающем стиле, но и такие матчи принимаю"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен победой в матче чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (1:0). По его словам, иногда полезно побеждать с минимальной разницей в счете.

– Возможно, впервые моя команда побеждает в таком стиле, – цитирует AFP Клоппа. – Иногда мне нравится выигрывать в более захватывающем стиле, но я принимаю и такие матчи. Понимаю, почему некоторые игры так складываются. Смотрю на игроков в раздевалке и вижу, что после паузы на матчи сборных не все в одинаковом свежем состоянии. Есть джетлаги и другие нюансы формы. Поэтому я так живо себя вел во время игры на краю поля. Даже уставшие игроки должны опасаться своего тренера.