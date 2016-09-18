Юрген Клопп: "Мне нравится обнимать своих игроков"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что любит обнимать своих футболистов, поскольку это является простым способом благодарности за их самоотдачу.

- Мне нравится обнимать своих игроков, - цитирует Sky Sports Клоппа. - Я действительно требую от них многого. И когда я вижу, что они сражаются изо всех сил, то обнять их - самое простое, что я могу сделать. Им самим это приятно.

У нас все хорошо, и здорово, что мы идем по этой дороге вместе. Чем больше мы верим в свои силы, тем более вероятно, что мы придем к намеченной цели.