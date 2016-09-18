08:39 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Мне нравится обнимать своих игроков"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что любит обнимать своих футболистов, поскольку это является простым способом благодарности за их самоотдачу. 

- Мне нравится обнимать своих игроков, - цитирует Sky Sports Клоппа. - Я действительно требую от них многого. И когда я вижу, что они сражаются изо всех сил, то обнять их - самое простое, что я могу сделать. Им самим это приятно. 

У нас все хорошо, и здорово, что мы идем по этой дороге вместе. Чем больше мы верим в свои силы, тем более вероятно, что мы придем к намеченной цели.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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YurovTheBest

голубятня какая-то прости господи...

09:31

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