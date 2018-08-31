Юрген Клопп: "Миньоле не уйдет из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что вратарь Симон Миньоле не покинет клуб в летнее трансферное окно, которое закрывается сегодня. Голкипер сборной Бельгии ранее выразил недовольство отсутствием игровой практики.

- Он не уйдет сегодня, - цитирует Goal Клоппа. - Вообще обсуждать свои индивидуальные проблемы на публике имеет мало смысла. Лучше поговорить друг с другом, я это считаю более полезным. Но все нормально. Все мы люди, все нормально.

Если бы он был доволен ролью номера два, то я бы его совсем не знал. Он - топ-профессионал, топовый вратарь и, конечно, он не хочет быть вторым.

Но есть вещи хуже, чем роль номера 2 при хорошей зарплате в "Ливерпуле".

Трансферное окно закрываеся. Live!