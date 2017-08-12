Юрген Клопп: "Миньоле будет "первым номером" "Ливерпуля" в начале сезона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что вратарь команды Симон Миньоле во время подготовки к сезону выглядел очень стабильно. Немецкий специалист добавил, что бельгиец продолжает улучшать элементы своей игры.

– "Первый номер"? Это Симон, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. – Во время предсезонной подготовки были битвы высочайшего уровня, а он выглядел стабильно. Он принял участие во всех тренировках, у него не было ни одного плохого дня. Это здорово, учитывая, как уверенно он провел предыдущий сезон. Он продолжает улучшать элементы своей игры.

На данный момент Симон – "первый номер", Лорис Кариус – "второй", а Дэнни Уорд – "третий". Но это не решение на ближайшие 20 лет. Всякое может случиться, но я уверен, что если один получит травму, у нас будут другие хорошие голкиперы.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" на вызде сыграет с "Уотфордом". Встреча состоится 12 августа, начало – 14.30 по московскому времени.