Юрген Клопп: "Меня совершенно не волнует, сколько потратил "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что его не беспокоят крупные покупки "МЮ", совершенные минувшим летом. По словам немца, он не испытывает дискомфорта, не совершая рекордных трат.

– Меня не волнует, сколько денег может потратить тот или иной клуб, – цитирует Goal Клоппа. – Ни одной секунды моей жизни это не было мне интересно. И я доволен тем, как мы провели лето. Я как тренер не мечтаю о том, чтобы иметь все деньги мира. У нас в клубе совершенно нормальная ситуация. Траты не гарантируют, что вы выиграете чемпионат. С деньгами или без денег – у тебя в любом случае есть команда. У нее есть свои возможности, у тебя есть свои идеи. Я лично доволен нашими возможностями. У меня в команде есть такие варианты в атаке, которые мне нужны. Чтобы этого добиться, не обязательно окружать себя лучшими игроками мира.