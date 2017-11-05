Юрген Клопп: "Мане - маленькая машина. Я думал, он сможет сыграть только 25 минут"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Вест Хэмом" (4:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии отметил игру нападающего Садио Мане, который вернулся на поле после травмы и смог отыграть 77 минут. Он добавил, что не пожалел о решении поставить форварда в стартовый состав.

В текущем сезоне Мане провел 6 матчей в чемпионате Англии, забил три гола и отдал две результативные передачи.

– Мне пришлось принять несколько сложных решений, – приводит Liverpool Echo слова Клоппа. - Включать ли в заявку Мане после всего двух тренировок в общей группе? Честно говоря, я так никогда не поступал. Но в итоге это оказалось не самым худшим моим решением.

Мане – от природы крепкий футболист, он маленькая машина. На тренировке в четверг он сначала выглядел немного скованно, но затем было видно, что он получает удовольствие от интенсивности. Поэтому мы решили поставить его в состав. На пресс-конференции я сказал, что он готов на 25 минут. А он, естественно, был готов сыграть больше.