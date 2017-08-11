Юрген Клопп: "Манчестер Сити" будет фаворитом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что считает фаворитом сезона "Манчестер Сити". По его словам, "горожане" располагают самым мощным составом.

- "Манчестер Сити" фаворит – в этом нет никаких сомнений, – цитирует Sky Sports Клоппа. – Они много вложили денег в развитие команды. Даже в прошлом сезоне у них была невероятная команда. Когда туда пришел еще и Габриэл Жезус, я подумал: "Боже мой!" "Сити" пополнился очень сильными игроками. Будет очень интересно посмотреть на их футбол. Но постараемся одолеть их. Также хочется посмотреть на "Манчестер Юнайтед" и "Чедлси" без Диегу ЕКосты и Матича.