Юрген Клопп: "Ливерпулю" трудно играть против десяти защитников"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0) отметил, что соперник действовал только в обороне. По его словам, против таких команд всегда сложно играть.

- Думаю, наша игра была достаточно хорошей, чтобы одержать победу, - приводит ВВС слова Клоппа. - "Саутгемптон" хотел заработать хотя бы ничью, поэтому игра от обороны. Они ничего не создали, а у нас было много работы. Играть против десяти защитников всегда сложно. Мы могли забить, чтобы они раскрылись. Но этого не произошло. Теперь нужно одержать две победы.