Юрген Клопп: "Ливерпуль" заслужил победу над "Суонси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает заслуженной победу над "Суонси" в матче 7-го тура чемпионата Англии (2:1). Также он не против, если защитник команды Джеймс Милнер, являющийся пенальтистом "красных", станет лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.

- Думаю, что "Ливерпуль" мог бы сыграть лучше в первой половине, - цитирует BBC Клоппа. - Наш язык тел не был хорош, мы были статичными, поэтому против нас было легко защищаться. Были не так хороши, как должны. После перерыва "Ливерпуль" был более организован, действовал правильно во всех ситуациях и заслужил победу. Конечно, я рад, что уже два или три матча подряд мы играем ярко. Сегодняшний футбольный спектакль не был совершенным, но был достаточно хорошо. Если Милнер станет лучшим бомбардиром команды в конце сезона, забивая только с пенальти, то пусть так и будет.