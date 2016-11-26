Юрген Клопп: "Ливерпуль" заслужил победу над "Сандерлендом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен победой над "Сандерлендом" в матче 13-го тура чемпионата Англии (2:0). По его мнению, "красные" заслужили победу, так как в течение всего матча оказывали давление на соперника.

- Это была интенсивная игра для нас с заслуженной победой в конце, - цитирует BBC Клоппа. - "Сандерленд" всегда играет в оборонительном стиле, это нормально. Мы заставили их действовать. Взламывать оборону - самая трудная вещь в мировом футболе, но "Ливерпуль" оставался сконцентрированным в течение всего матча и нашел способ забить.