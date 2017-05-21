Юрген Клопп: "Ливерпуль" заслужил место в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен победой над "Мидлсбро" (3:0) в матче 38-го тура премьер-лиги. "Красные" заняли четвертое место и попали в Лигу чемпионов.

– Этот длинный сезон закончен, – цитирует ВВС Клоппа. – Это было здорово. Сегодня утром я не мог представить себе, чем все закончится. Мои ребята заслужили попадание в Лигу чемпионов. Я спросил, как играет "Арсенал", только в перерыве. Мы не знали, как там развиваются события. Это не сказывалось на нашей игре. Такой клуб, как "Ливерпуль", должен быть в Лиге чемпионов. Хотя у конкурентов те же цели. Поэтому тяжело даются результаты. Но я горжусь игроками.