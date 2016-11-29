Юрген Клопп: "Ливерпуль" выйдет на трансферный рынок только в случае необходимости"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что в связи с травмой Филиппе Коутинью его клуб не будет прилагать дополнительные усилия на зимнем трансферном рынке. Напомним, что бразилец выбыл из строя более чем на месяц.

– Конечно, моя работа не ограничивается только проведением тренировок, – цитирует The Mirror Клоппа. – Мы отслеживаем молодых перспективных игроков из низших лиг, проводим мониторинг рынка. Клуб всегда должен быть готов выйти на рынок, если возникнет необходимость. Еще до травмы Коутинью мы думали об этом. Но это не значит, что мы непременно кого-то купим. Возможно, появится шанс проявить себя у нашей молодежи. Трансферы будем делать только в случае полной необходимости этого.