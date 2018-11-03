Юрген Клопп: "Ливерпуль" вряд ли подпишет кого-то в январе"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "красные", скорее всего, не будут приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно.

- Сейчас могу сказать, что мы вряд ли будет сильно заняты в январе, - цитирует Клоппа портал Goal. - Хотя все зависит от травм и тому подобного. Сейчас у нас есть по два, по три, а иногда и по четыре игрока на каждую позицию. Не думаю, что нам нужно большое приобретение вроде еще одного нападающего.

"Ливерпуль" после 10 туров занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков. Сегодня мерсисайдцы сыграют с "Арсеналом".

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