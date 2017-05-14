Юрген Клопп: "Ливерпуль" сыграл блестяще против "Вест Хэма", это был идеальный вечер"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Вест Хэмом" (4:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что его команда могла забить больше мячей в ворота соперника. При этом немецкий специалист отметил голевой момент, который имел в этой встрече лондонцы.

– Мы проделали трудную работу, – приводит Liverpool Echo слова Клоппа. – Было несколько моментов, когда игра могла поменяться, но, думаю, мы победили заслуженно. "Ливерпуль" сыграл очень хорошо. "Вест Хэму" не удавалось забить, а мы контролировали игру и доминировали на поле.

У соперника был один хороший момент. Лучший голевой момент, который я видел в своей жизни! Однако они не забили, а нам повезло. Мои парни сыграли блестяще. "Ливерпуль" мог забить и больше, но нет ничего страшного в том, что мы этого не сделали. Это был идеальный вечер.