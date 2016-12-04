Юрген Клопп: "Ливерпуль" сам позволил "Борнмуту" совершить маленькое чудо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после гостевого поражения в матче 14-го тура чемпионата Англии от "Борнмута" (3:4) отметил, что к середине второго тайма преимущество "красных" ни у кого не вызывало сомнений. По словам немецкого специалиста, "Ливерпуль" на мгновение выпал из ритма игры и сам позволил "Борнмуту" совершить маленькое чудо.

- Мы начали игру хорошо и быстро вышли вперед, но "Борнмут" оказался к этому готов, - приводит BBC слова Клоппа. - К середине второго тайма наше преимущество не вызывало сомнений, однако мы в одно мгновение потеряли ритм игры, дав сопернику возможность воспользоваться собственной оплошностью. "Ливерпуль" за 20 минут до конца встречи фактически перестал играть в футбол. "Борнмут" боролся до конца и одержал заслуженную победу. Соперник забил потрясающие голы.

Все ребята в нашей команде знают, что даже при счете 2:0 нельзя думать о том, что игра сделана. Но соперник вернулся в игру из-за наших ошибок, потому что мы ему позволили совершить маленькое чудо. Сегодня, кроме потери трех очков, ничего экстраординарного не произошло. В остальном с командой все в порядке.