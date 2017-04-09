Юрген Клопп: "Ливерпуль" провалил первую половину игры со "Стоуком"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подчеркнул, что его команда играла не на максимуме возможностей в матче 32-го тура чемпионата Англии со "Стоук Сити" (2:1). По словам специалиста, мерсисайдцы провалили первую половину встречи.

- Если говорить откровенно, то "Ливерпуль" провалил первую половину игры, - приводит BBC слова Клоппа. - "Стоук" показал отличную игру и был мотивирован, но "красные" собрались и добыли важную победу.

Нам не удалось показать все, что мы могли. Но после перерыва "Ливерпуль" полностью переиграл соперника. Замены помогли нам.

Коутинью? За последние несколько дней он сбросил около трех килограммов. Кто-то мечтает об этом, а для футболиста это часть работы.