16:49 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Ливерпуль" пропустил от "Тоттенхэма" после первой же серьезной ошибки"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьей с "Тоттенхэмом" (1:1) в гостевом матче 3-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что результат нельзя назвать полностью справедливым. По словам Клоппа, его команда поплатилась за первую же серьезную ошибку.

– Когда играешь с "Тоттенхэмом" в гостях и набираешь очко, для 99 процентов команд это отличный результат, но судя по тому, как складывалась игра сегодня, мы этого сказать не можем, – приводит BBC слова Клоппа. – Мы провели очень хороший гостевой матч против сильного соперника. Первая же наша серьезная ошибка привела к голу в наши ворота, это не совсем справедливо. Мы показали, что можем быть на высоком уровне. Мы играли в футбол и хорошо оборонялись. На данный момент эмоции не самые приятные.

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