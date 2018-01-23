Юрген Клопп: "Ливерпуль" проиграл матч в первом тайме"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил надежду, что команда извлечет верные выводы из поражения от "Суонси" в матче чемпионата Англии (0:1). "Ливерпуль" прервал 14-матчевую беспроигрышную серию.

- Мы проиграли матч в первом тайме, - цитирует BBC Клоппа. - Не только потому что пропустили гол - такое бывает - но и потому, что не смогли сыграть так, как хотели. В перерыве мы сказали себе: "Окей, может, стоит начать делать то, что было запланировано в начале".

Самый опасный момент мы создали на последней секунде. Конечно, хорошо было бы набрать очко, но это не то, чего мы хотели до начала матча.

Мы расстроены. Нужно сделать выводы из этой игры. Ребята хорошо справлялись последние недели, но нам это не помогло.