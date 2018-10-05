Юрген Клопп: "Ливерпуль" пока не думает о титуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 8-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что эта игра является большим вызовом для его команды.

- Не думаю, что пока есть смысл говорить о титуле, - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports. - Впереди еще много игр. Я испытываю огромное уважение к "Манчестер Сити". Предстоящая игра - большой вызов для нас. Мы должны держать их подальше от наших ворот, а также создавать свои моменты. Я верю в команду.

После семи туров "Ливерпуль" занимает 2-е место в АПЛ, имея в активе 19 очков. "Манчестер Сити" располагается на первой строчке - у "горожан" также 19 очков.

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