Юрген Клопп: "Ливерпуль" не планирует продавать Коутинью"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не намерен расставаться с хавбеком Филиппе Коутинью. Хавбек из-за травмы колена не играл с 26 ноября, ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Реала" и "Барселоны".

- У нас не было никаких планов по поводу его продажи, - цитирует Sky Sports Клоппа. - Он наш игрок, ничего не изменилось. Было бы здорово, если бы топ-клубы забыли о нем, ведь он был травмирован 5 - 6 недель. Но, к сожалению, топ-клубы так не думают, ведь травма не была серьезной.