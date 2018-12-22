Юрген Клопп: "Ливерпуль" не может начинать праздновать, для чемпионства может понадобиться 105 очков"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предостерег свою команду, лидирующую в английской премьер-лиге, от раннего отмечания возможного чемпионства.

– Пока этот сезон действительно особенный. 48 очков до Рождества – сумасшествие, но есть и другие команды. "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм Хоттспур" и "Арсенал", могут выиграть свои матчи и набрать более 40 очков, - цитирует немецкого специалиста Sky Sports. - Никто из лидеров не будет просто так терять очки. Может быть, для чемпионства понадобится набрать 105 очков, никто этого не знает. Мы понимаем, что у нас сейчас благоприятный период, но нужно уважать и другие команды. Мы не можем начинать праздновать или планировать вечеринку на лето.

На данный момент "Ливерпуль" занимает первое место в чемпионате Англии. После 18 игр в активе "красных" 48 очков и ни одного поражения. Они опережают ближайших конкурентов из "Манчестер Сити" на четыре балла, но у "горожан" есть игра в запасе.