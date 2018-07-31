Юрген Клопп: "Ливерпуль" не лучшая команда в мире, но у нас есть особенный стиль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что делает его команду особенной.

- С "красными" мы никогда не ощущали, что Киев (финал Лиги чемпионов - прим. "СЭ") был вершиной. Мы все еще развиваемся. "Ливерпуль" не назвать непобедимым, мы не лучшая команда в мире, но у нас есть особенный стиль игры, благодаря которому мы действительно хороши, - цитирует специалиста Goal.com. - Например, я был очень счастлив тому, как мы играли полчаса в финале. Я думаю, что до матча каждый считал: "У Мадрида команда лучше, они победят", но после получаса игры многие люди были не столь категоричны. Я был доволен этим, но мы не выиграли, вот и все. Теперь мы начинаем заново. Мы серебряные медалисты Лиги чемпионов, если вам удобно, но мы должны начинать заново. У нас будет действительно сложная группа, но мы должны быть готовы. И думаю, что мы будем.

В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" уступил "Реалу" со счетом 1:3.